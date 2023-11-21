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Мельниченко раскритиковал организацию работы по уборке снега

16:11 | 21.11.2023 | ЖКХ

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Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко раскритиковал организацию работы по уборке снега.

Мельниченко раскритиковал организацию работы по уборке снега

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, от жителей Пензы поступило более 90 жалоб на эту тему. Нарекания высказывали также жители Сердобска и Каменки.

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«Людей не предупредили, что не нужно выезжать на личном транспорте, а пользоваться общественным, чтобы не затруднять работу снегоуборочных машин. В результате техника есть, но проехать не может, на дорогах заторы», — сказал Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства, поручив более активно информировать граждан о работе служб, ответственных за организацию дорожного движения.

Он также потребовал от глав муниципальных образований взять на особый контроль межквартальные дороги, пешеходные переходы и подходы к остановкам общественного транспорта.

«Чтобы по утрам, когда люди будут добираться на работу, снег был убран. Следите также за дворовыми территориями, управляющие компании не дорабатывают, уделите внимание этому моменту», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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