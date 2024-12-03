Работы по устранению аварии на водопроводных сетях Пензы завершены — губернатор ЖКХ

Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о завершении работ по устранению аварии на водопроводных сетях Пензы.

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«Работы по устранению аварии на водопроводных сетях Пензы завершены. Насосы включены, идет заполнение системы водой. Как я уже писал, на это потребуется несколько часов, после чего вода вернется в дома, квартиры и социально значимые объекты. Контролируем все этапы процесса», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером во вторник, 3 декабря.

«Определять ответственных за произошедшее будем утром на заседании КЧС [комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций]», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 декабря ряд микрорайонов Пензы остался без водоснабжения из-за аварии, на территории города был введен режим повышенной готовности.

По информации губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, холодное водоснабжение отсутствовало в 1 тыс. 191 частном домовладении, 141 многоквартирном доме и четырех медучреждениях. Отключение горячей воды затронуло 102 многоквартирных дома, четыре школы и девять детсадов. Кроме того, без тепла остались 14 домов.



Глава региона сообщил, что провел разговор с прокурором Пензенской области Дмитрием Горшковым о необходимости принять самые жесткие меры к виновникам аварии.

По факту отключения водоснабжения прокуратура организовала проверку.