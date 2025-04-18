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«Пензаэнерго» за I квартал 2025 года исполнило более 600 договоров по технологическому присоединению к электрическим сетям

09:14 | 18.04.2025 | ЖКХ

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Пенза, 18 апреля 2025. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за I квартал 2025 года исполнили 604 договора по технологическому присоединению к электрическим сетям: 108 договоров заключено с юридическими лицами, 496 — с физическими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Пензаэнерго» за I квартал 2025 года исполнило более 600 договоров по технологическому присоединению к электрическим сетям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках работ по технологическому присоединению построено и реконструировано 12,63 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, пять трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 0,95 МВА. [...] Объем мощности, выданной филиалом ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» новым потребителям в I квартале 2025 года, составил 23 МВт», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в числе присоединенных объектов — 429 индивидуальных и малоквартирных жилых домов, 52 гаража, 15 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций сотовой связи, 14 линий освещения дорог и тротуаров, а также магазины, склады, крытая автостоянка, гостиница.

«Самые крупные среди присоединенных объектов — ТП-10/0,4 кВ мощностью 1,2 МВт для электроснабжения двух 17-этажных жилых домов в Пензе, электрооборудование мощностью 4,9 МВт для обеспечения электроэнергией многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в Пензенском районе», — указано в тексте.

Из него следует, что также за I квартал 2025 года энергетики установили 589 приборов и измерительных комплексов учета.

В пресс-релизе напоминается, что подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно через портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», техническая возможность обращения реализована и на портале госуслуг.


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