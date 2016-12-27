Срубившему в лесу три елки перед Новым годом мужчине грозит уголовная ответственность Происшествия

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Ущерб от трех срубленных мужчиной в Белинском районе Пензенской области сосен составил более 9 тыс. рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.

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«При патрулировании Башмаковского участкового лесничества была обнаружена незаконная рубка сосны обыкновенной в количестве 3 штук. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила 9 тыс. 44 рубля, что является значительным размером», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

В ведомстве добавили, что нарушитель был задержан на месте, материал направлен в полицию.

В пресс-службе напомнили, что за самовольную рубку деревьев законодательством предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

«Согласно ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», она наступает в случае, если сумма ущерба составляет более 5 тыс. рублей», — сказали в Минлесхозе региона.