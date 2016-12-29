Результаты четырех проверок ветслужбы пензенского УФСИН признаны недействительными Происшествия

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Результаты четырех проверок, проведенных ветеринарной службой управления ФСИН России по Пензенской области, признаны недействительными после прокурорского вмешательства.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в 2016 году в деятельности УФСИН было выявлено несколько фактов нарушений прав хозяйствующих субъектов при реализации контрольно-надзорных функций.

«Должностными лицами ветеринарной службы ведомства были допущены нарушения при разработке проекта плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, необоснованное включение в него отдельных проверок. Сам проект был представлен в прокуратуру области с нарушением установленного законом срока», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что также допускались нарушения при подготовке распоряжений и при оформлении результатов проверок, причем четыре из них были проведены незаконно.

«Приняты меры к устранению нарушений, причин и условий, им способствовавших. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — резюмировала Светлана Артамонова.