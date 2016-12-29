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Результаты четырех проверок ветслужбы пензенского УФСИН признаны недействительными

10:35 | 29.12.2016 | Происшествия

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Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Результаты четырех проверок, проведенных ветеринарной службой управления ФСИН России по Пензенской области, признаны недействительными после прокурорского вмешательства.

Результаты четырех проверок ветслужбы пензенского УФСИН признаны недействительными

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в 2016 году в деятельности УФСИН было выявлено несколько фактов нарушений прав хозяйствующих субъектов при реализации контрольно-надзорных функций.

«Должностными лицами ветеринарной службы ведомства были допущены нарушения при разработке проекта плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, необоснованное включение в него отдельных проверок. Сам проект был представлен в прокуратуру области с нарушением установленного законом срока», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что также допускались нарушения при подготовке распоряжений и при оформлении результатов проверок, причем четыре из них были проведены незаконно.

«Приняты меры к устранению нарушений, причин и условий, им способствовавших. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — резюмировала Светлана Артамонова.
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