Проверка организована по факту ДТП, в котором погиб декан факультета аграрного вуза Пензы Происшествия

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту трагического ДТП в Городищенском районе, в результате которого погиб декан технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Варламов, а его супруга получила тяжелые травмы.

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«Предварительно установлено, что 7 января 2017 года в 15.45 на 670 км федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Lada Largus» под управлением мужчины 1975 года рождения и фуры «Scania» с полуприцепом, за рулем которой находился мужчина 1965 года рождения. В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте, пассажирка 1975 года рождения была госпитализирована», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области в понедельник, 9 января.

В Госавтоинспекции добавили, что две находившиеся в салоне отечественной машины девочки 2007 и 2013 годов рождения обратились в медицинское учреждение, но после осмотра врачами были отпущены домой.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декан технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Варламов трагически погиб в ДТП на 42-м году жизни.

В машине также находились двое детей педагога, которые не пострадали, и его супруга — Елена Варламова. Она получила тяжелые травмы и пока остается в реанимации.

Церемония прощания с Владимиром Варламовым пройдет в главном корпусе Пензенского государственного аграрного университета в предстоящий вторник, 10 января, с 10.00 до 11.00.