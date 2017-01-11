В Пензе в многоквартирном доме произошла утечка бытового газа Происшествия

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Утечка бытового газа произошла в одном многоквартирных домов Пензы на улице Ладожской.

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В настоящее время на месте работают специалисты АО «Метан», их вызвали обеспокоенные жильцы дома, которые утром почувствовали резкий характерный запах, наполнивший подъезд.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», работники газовой службы оперативно провели все необходимые мероприятия и определили источник распространения метана: он находился в квартире на первом этаже.

Как сообщают жильцы многоквартирного дома, сейчас подъезд полностью отключен от газоснабжения, работы на месте продолжаются.

Эвакуация людей в связи с утечкой газа не потребовалась.