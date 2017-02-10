В ДТП в Нижнеломовском районе погиб мужчина, еще один пострадал Происшествия

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб в результате столкновения автомобилей «Toyota» и «Нива» на 534 км федеральной трассы М5 «Урал» неподалеку от села Овчарного Нижнеломовского района Пензенской области в ночь на пятницу, 10 февраля.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» источник в правоохранительных органах, травмы в ДТП получил мужчина 1974 года рождения.

На сайте главного управления МЧС России по Пензенской области уточняется, что сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 0.21. Для ликвидации последствий ДТП от ведомства привлекались три человека и одна единица техники.

Обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.