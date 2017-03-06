В Пензе мужчину уговорили не прыгать с крыши 9-этажного дома Происшествия

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Спасатели, медицинские работники, полицейские, пожарные, психолог МЧС и сотрудники службы лифта совместными усилиями предотвратили попытку суицида на улице Глазунова в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, вечером в минувшее воскресенье, 5 марта, в ведомство поступил сигнал о мужчине 1984 года рождения, который грозился спрыгнуть с крыши 9-этажного дома.

«В результате совместных переговоров, которые длились в течение 2 часов, попытка суицида была предотвращена», — сказали в ведомстве.

Мотивы, побудившие мужчину задуматься о сведении счетов с жизнью, в пресс-службе не уточнили.