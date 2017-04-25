18:56:29 Вторник, 25 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе мужчина попал в больницу после попытки спуститься с балкона по проводам

11:45 | 25.04.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Участковый уполномоченный полиции проводит проверку по факту госпитализации мужчины, доставленного в больницу от дома на улице Новый Кавказ в Пензе.

В Пензе мужчина попал в больницу после попытки спуститься с балкона по проводам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«24 апреля в 20.40 в отдел полиции №1 по городу Пензе поступило сообщение о том, что от дома на улице Новый Кавказ в больницу с телесными повреждениями доставлен 46-летний мужчина. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. По предварительным данным, гражданин пытался спуститься с балкона по связке из проводов», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, мужчина живет в этом доме, однако на каком именно этаже расположена его квартира, сказать затруднились.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
Актуальное
Читайте также
Около 70% вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в Пензенской области составляют мужчины Пензенские пловцы поборются за награды соревнований «Веселый дельфин»
Зареченский таксист подозревается в краже у пассажирки 35 тыс. рублей В Пензенской области за I квартал умерли 30 ВИЧ-инфицированных
В Пензе обсудят состояние законности в сфере уголовного преследования предпринимателей Руководитель управления Минкульта России по ПФО посетил Пензу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама