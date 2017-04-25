В Пензе мужчина попал в больницу после попытки спуститься с балкона по проводам Происшествия

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Участковый уполномоченный полиции проводит проверку по факту госпитализации мужчины, доставленного в больницу от дома на улице Новый Кавказ в Пензе.

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«24 апреля в 20.40 в отдел полиции №1 по городу Пензе поступило сообщение о том, что от дома на улице Новый Кавказ в больницу с телесными повреждениями доставлен 46-летний мужчина. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. По предварительным данным, гражданин пытался спуститься с балкона по связке из проводов», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, мужчина живет в этом доме, однако на каком именно этаже расположена его квартира, сказать затруднились.

Обстоятельства произошедшего выясняются.