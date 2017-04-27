Под Пензой инспектор ДПС не заметил, что нарушитель предъявил для протокола чужие права Происшествия

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Водитель, ранее потерявший водительское удостоверение, оказался незаконно привлечен к административной ответственности после инцидента в Городищенском районе Пензенской области, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения предъявил инспектору ДПС его права, а полицейский не заметил, что человек перед ним и на фотографии не имеют никакого сходства.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушение было зафиксировано в январе 2017 года.

«Инспектор ДПС составил на водителя протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». При этом мужчина предъявил водительское удостоверение на чужое имя. Несмотря на внешнее различие, у инспектора ДПС не возникло каких-либо сомнений в принадлежности документа правонарушителю. Дополнительных мер к установлению его личности предпринято не было», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в результате владелец водительского удостоверения, который не совершал правонарушения, был лишен права управления транспортным средством на 1 год 9 месяцев и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Светлана Артамонова отметила, что попавшемуся на пьяной езде мужчине, который ранее по аналогичному основанию уже привлекался к административной ответственности, теперь грозит уголовная — в отношении него возбуждено дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

«Постановление о привлечении к административной ответственности невиновного водителя отменено судом второй инстанции. Производство прекращено в связи с отсутствием события правонарушения», — сказала она.

Какие меры были применены по отношению к инспектору ДПС, старший помощник прокурора не уточнила.