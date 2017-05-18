Уголовное дело возбуждено по факту гибели пилота при падении самолета в Пензенской области Происшествия

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта» возбуждено по факту гибели пилота легкомоторного самолета «Бекас Х-32», разбившегося неподалеку от села Матчерка Земетчинского района Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Приволжского следственного управления на ­транспорте СК РФ, самолет принадлежал ООО «СоюзАгро».

«17 мая около 10.40 вблизи автодороги «Башмаково — Земетчино» при проведении авиационно-химических работ по опылению полей легкомоторный самолет «Бекас Х-32» зацепил высоковольтные провода, в результате чего произошло его падение. Пилот получил серьезные травмы и скончался на месте, судно получило значительные механические повреждения», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Допрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства, готовится к назначению ряд экспертиз. Следователями и криминалистами Приволжского СУТ произведен осмотр места происшествия. В ближайшее время ожидается прибытие специалистов Межгосударственного авиационного комитета», — пояснили в управлении.

В Приволжском СУ на транспорте СКР подчеркнули, что в качестве версий случившегося рассматриваются техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилота и некачественное топливо.