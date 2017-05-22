Под Пензой при пожаре погибли трое мужчин Происшествия

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Трое мужчин 1973, 1975 и 1959 годов рождения погибли при пожаре в деревянном доме на улице Центральной в селе Сосновка Пензенской области в ночь на понедельник, 22 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

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«Сгорел деревянный дом площадью 30 кв. метров», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, тела мужчин были обнаружены при разборе завалов.

«Для ликвидации последствий случившегося привлекались восемь человек и четыре единицы техники», — добавила Анна Шупилова.

Она подчеркнула, что причины пожара устанавливаются.

«Одна из версий случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении», — отметила собеседница агентства.