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Под Пензой при пожаре погибли трое мужчин

10:03 | 22.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Трое мужчин 1973, 1975 и 1959 годов рождения погибли при пожаре в деревянном доме на улице Центральной в селе Сосновка Пензенской области в ночь на понедельник, 22 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

Под Пензой при пожаре погибли трое мужчин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сгорел деревянный дом площадью 30 кв. метров», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, тела мужчин были обнаружены при разборе завалов.

«Для ликвидации последствий случившегося привлекались восемь человек и четыре единицы техники», — добавила Анна Шупилова.

Она подчеркнула, что причины пожара устанавливаются.

«Одна из версий случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении», — отметила собеседница агентства.
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