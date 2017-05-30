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Прокуратура начала свою проверку по факту обрушения балкона с женщиной в Пензе

14:26 | 30.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Областная прокуратура организовала собственную проверку по факту обрушения балкона многоквартирного жилого дома №41 на улице Молодежной в Пензе, в результате которого пострадала женщина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура начала свою проверку по факту обрушения балкона с женщиной в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ее рамках будет дана оценка законности действий должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также органы прокуратуры осуществляют надзор за проведением процессуальной проверки, которую по этому факту организовал Следственный комитет.
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