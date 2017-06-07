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Пензенские спасатели помогли женщине, заблудившейся в лесу во время сбора ландышей

12:21 | 07.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Специалисты пензенского пожарно-спасательного центра пришли на помощь пожилой женщине, которая заблудилась в лесу во время сбора ландышей.

Пензенские спасатели помогли женщине, заблудившейся в лесу во время сбора ландышей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, сигнал о том, что женщина попала в беду, поступил в 22.05 минувшего вторника, 6 июня.

По словам ее сына, мать для сбора цветов ходит в одно и то же место каждый год.

Прибыв на предполагаемое место входа женщины в лес, спасатели организовали поисковые мероприятия около дач. Передвигаясь по тропам, они подавали сигналы при помощи мегафонов и автомобиля.

В результате заблудившаяся вышла на сигналы в районе деревни Пролетаровка.
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