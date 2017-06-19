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ГИБДД проводит проверку по факту ДТП у «Элкома», где иномарка сбила мужчину с ребенком

16:57 | 19.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП на тротуаре у магазина «Элком» в Пензе, где мужчина 1998 года рождения за рулем автомобиля «Mazda» сбил мужчину с ребенком. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП у «Элкома», где иномарка сбила мужчину с ребенком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В субботу, 17 июня, около 21.30 водитель допустил наезд на препятствие, а после этого — на двоих пешеходов», — сказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина 1979 года рождения и мальчик 2010 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены домой, госпитализация им не потребовалась.

В понедельник, 19 июня, запись камер видеонаблюдения, запечатлевших момент ДТП, на своей странице в Facebook разместил пензенский бизнесмен Игорь Зайдман.

На кадрах видно, как в шедших за руку мужчину с ребенком влетел черный автомобиль. Основной удар при этом пришелся на мальчика.

Сразу после случившегося из машины вышли двое молодых людей, один из которых схватился за голову. Также к месту происшествия стали подходить прохожие.

По словам Игоря Зайдмана, перед тем, как сбить людей, водитель иномарки снес столб.
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