У «КаГау» в Пензе машина сбила несколько человек Происшествия

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Три человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП у магазина «КаГау» на улице Гагарина в Заводском районе Пензы днем в среду, 21 июня.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, на место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи, которые забрали пострадавших, некоторое время лежавших на асфальте без движения.

В настоящее время на этом участке дороги стоит грузовая «ГАЗель», перевозившая хлеб. Вероятно, водитель этой машины допустил наезд на пешеходов.

В отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области ИА «PenzaNews» сообщили, что на место аварии выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства случившегося выясняются.