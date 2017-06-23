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Следователи начали проверку по факту гибели подростка в «Спутнике»

18:16 | 23.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели подростка, который утонул в водоеме города «Спутник» под Пензой в пятницу, 23 июня.

Следователи начали проверку по факту гибели подростка в «Спутнике»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, мальчик с приятелями в дневное время направился на берег водоема, расположенного в селе Засечном Пензенской области — городе «Спутник». Захотев искупаться, он прыгнул в воду и начал тонуть. Один из подростков попытался оказать товарищу помощь, но безрезультатно», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она пояснила, что в настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области сообщили, что, по предварительным данным, юноша приехал на набережную города «Спутник» на праздник, который там проходил в это время.
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