В Пензе выясняют обстоятельства смерти женщины в квартире дома на улице Ладожской Происшествия

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти женщины, труп которой был обнаружен спасателями в квартире одного из домов на улице Ладожской в Пензе вечером в минувший четверг, 13 июля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, тревогу забили обеспокоенные соседи, которые обратили внимание на трупный запах в подъезде.

«Спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли входную дверь квартиры в присутствии сотрудников полиции и соседей. Внутри была обнаружена пожилая женщина без признаков жизни», — пояснили в ведомстве.

Давность наступления смерти еще предстоит установить.