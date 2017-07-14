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В Пензе выясняют обстоятельства смерти женщины в квартире дома на улице Ладожской

12:16 | 14.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти женщины, труп которой был обнаружен спасателями в квартире одного из домов на улице Ладожской в Пензе вечером в минувший четверг, 13 июля.

В Пензе выясняют обстоятельства смерти женщины в квартире дома на улице Ладожской

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, тревогу забили обеспокоенные соседи, которые обратили внимание на трупный запах в подъезде.

«Спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли входную дверь квартиры в присутствии сотрудников полиции и соседей. Внутри была обнаружена пожилая женщина без признаков жизни», — пояснили в ведомстве.

Давность наступления смерти еще предстоит установить.
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