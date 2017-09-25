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В ДТП в районе Ново-западного кладбища в Пензе пострадали четверо взрослых и ребенок

12:21 | 25.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Четверо взрослых и ребенок пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Granta» и «Hyundai Solaris» в районе Ново-западного кладбища в Пензе в минувшее воскресенье, 24 сентября.

В ДТП в районе Ново-западного кладбища в Пензе пострадали четверо взрослых и ребенок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем обеих машин были мужчины 1981 года рождения.

«Оба водителя, а также пассажирка «Hyundai» 2001 года рождения были госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что пассажирка отечественного автомобиля 1988 года рождения и ехавшая в иномарке женщина 1979 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены.

«По факту ДТП проводится проверка», — резюмировали в отделе пропаганды.
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