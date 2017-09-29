«Мордовавтодор» выплатит пострадавшему в ДТП пензенцу более 500 тыс. рублей Происшествия

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда, которым частично были удовлетворены требования мужчины к АО «Мордовавтодор» о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, полученного в ДТП.

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«24 декабря 2014 года истец управлял автомобилем «ВАЗ-21093» и на автодороге «Нижний Новгород — Саратов» столкнулся с «Mitsubishi Pajero Sport». В результате ДТП ему был причинен тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что приговором Рузаевского районного суда Мордовии состав преступления в действиях водителя иномарки не был установлен, так как выезд на встречную полосу произошел в связи с дефектом дорожного покрытия.

«Водитель не мог обнаружить дефект в силу объективных причин — подъема дороги, снежного заноса и отсутствия предупреждающих знаков. Также судом установлено, что ответственность за надлежащее состояние дороги, где произошло ДТП, возложена на АО «Мордовавтодор», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в результате ДТП истец получил переломы и более 6 месяцев находился на лечении.

«Судом установлено, что причиной аварии явилось попадание колес автомобиля «Mitsubishi Pajero Sport» в колею, не соответствующую ГОСТу, которую водитель не мог и не должен был предвидеть», — уточнила Наталья Быченкова.

Она сообщила, что с ответчика в пользу истца суд решил взыскать утраченный заработок в размере более 246 тыс. рублей, материальный ущерб — более 18 тыс. рублей, моральный вред — 250 тыс. рублей, а также расходы на оплату услуг представителя — более 7 тыс. рублей.