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В Пензенской области ДТП с участием самосвала унесло жизнь мужчины

12:25 | 17.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Мужчина 1961 года рождения погиб в результате столкновения автомобилей «УАЗ-3962», «ВАЗ-2115», «Volkswagen Polo» и самосвала «Beifang Benchi» на 23 км автодороги «Пенза — Тамбов — Колышлей — Сердобск — Беково» в минувший четверг, 16 ноября.

В Пензенской области ДТП с участием самосвала унесло жизнь мужчины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, погибший ехал на пассажирском сиденье в автомашине «УАЗ».

«Также в аварии пострадали водитель и пассажиры автомобиля «Volkswagen Polo» 1986 и 1955 годов рождения. Медицинская помощь им была оказана на месте происшествия», — пояснили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту ДТП организована проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
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