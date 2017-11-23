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Несовершеннолетние пешеходы пострадали в ДТП в Заречном и Колышлее

10:59 | 23.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Двое несовершеннолетних пешеходов получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, которые произошли в Колышлее и Заречном Пензенской области вечером в минувшую среду, 22 ноября.

Несовершеннолетние пешеходы пострадали в ДТП в Заречном и Колышлее

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, по предварительным данным, в Колышлее юношу 2001 года рождения сбил водитель «ВАЗ-2106».

«Пострадавший госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

В отделе пропаганды отметили, что чуть позже на улице Конституции в Заречном женщина за рулем автомобиля «Daewoo Matiz» допустила наезд на девочку 2006 года рождения.

«В результате происшествия она получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», — пояснили в Госавтоинспекции.

По обоим фактам организованы проверки.
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