В ГИБДД прокомментировали происшествие с автобусом «Пенза — Самара» на трассе Происшествия

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Все пассажиры междугородного автобуса «Пенза — Самара», который сломался на трассе в минувший четверг, 7 декабря, доставлены в конечную точку маршрута. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, автобус просто сломался и произошло задымление в моторном отсеке, […] до возгорания не дошло», — пояснили в ведомстве.

В отделе пропаганды отметили, что находившиеся в салоне люди своевременно вышли из автобуса.

«Никто не надышался, пострадавших однозначно нет. Всех доставили до Пензы», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным главного управления МЧС по Пензенской области, вечером 7 декабря на 463 км трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе у автобуса «Neoplan» выгорел моторный отсек на площади 3 кв. метра.