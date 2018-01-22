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В Кузнецке разберутся в причинах гибели 16-летнего студента

09:48 | 22.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал разобраться в причинах гибели 16-летнего студента в Кузнецке, который умер вследствие самоубийства.

В Кузнецке разберутся в причинах гибели 16-летнего студента

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Кузнецке погиб ребенок. Суицид», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 22 января.

Он поручил уполномоченному по правам ребенка в регионе Елене Столяровой выяснить, как работает социальная служба и психологи в Кузнецке, в частности, в филиале Пензенского государственного университета, где учился юноша.

В свою очередь министр образования области Александр Воронков сообщил, что, по предварительным данным, причиной трагедии стала несчастная любовь.

По его словам, тело юноши у заброшенного корпуса бывшей обувной фабрики обнаружил отчим.

«Здесь упущение, конечно, наше», — констатировал он.
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