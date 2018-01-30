В Пензе прокуратура начала проверку после драки учащихся школ №56 и №64 Происшествия

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы начала проверку по факту драки, произошедшей между учащимися школ №56 и №64 17 января, в результате которой один из подростков получил травмы и был госпитализирован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что сотрудники надзорного ведомства оценят полноту мер, принимаемых должностными лицами органов системы профилактики, в том числе по выявлению и пресечению подобных инцидентов с участием несовершеннолетних.

Конфликт между учениками двух школ оказался в центре внимания общественности после того, как губернатор Иван Белозерцев подверг резкой критике действия педагогов двух школ.

По словам главы региона, ученик шестого класса школы №56 предупреждал классного руководителя, что ему поступают угрозы от подростков из школы №64, однако действенных мер по предупреждению конфликта принято не было, в итоге юноша попал в больницу.

Согласно информации, озвученной в ходе совещания в правительстве области 29 января, драка произошла из-за девочки. При этом сверстницы подростков снимали происходящее на видео.

26 января мать пострадавшего обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой.