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В Пензе прокуратура начала проверку после драки учащихся школ №56 и №64

15:00 | 30.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы начала проверку по факту драки, произошедшей между учащимися школ №56 и №64 17 января, в результате которой один из подростков получил травмы и был госпитализирован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе прокуратура начала проверку после драки учащихся школ №56 и №64

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что сотрудники надзорного ведомства оценят полноту мер, принимаемых должностными лицами органов системы профилактики, в том числе по выявлению и пресечению подобных инцидентов с участием несовершеннолетних.

Конфликт между учениками двух школ оказался в центре внимания общественности после того, как губернатор Иван Белозерцев подверг резкой критике действия педагогов двух школ.

По словам главы региона, ученик шестого класса школы №56 предупреждал классного руководителя, что ему поступают угрозы от подростков из школы №64, однако действенных мер по предупреждению конфликта принято не было, в итоге юноша попал в больницу.

Согласно информации, озвученной в ходе совещания в правительстве области 29 января, драка произошла из-за девочки. При этом сверстницы подростков снимали происходящее на видео.

26 января мать пострадавшего обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой.
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