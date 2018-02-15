В Пензе кроссовер протаранил ограждение около тротуара
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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Водитель автомобиля «Honda CR-V» протаранил металлическое ограждение около тротуара на перекрестке сразу трех улиц в Пензе — Окружной, Калинина и Кривозерье.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в ДТП никто не пострадал.
От удара несколько пролетов дорожного ограждения оказались деформированы, а транспортное средство получило механические повреждения передней части.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить, почему водитель кроссовера вместо того, чтобы повернуть с Окружной направо — в сторону улицы Кривозерье — или налево — на Калинина, поехал строго прямо и столкнулся с металлическим ограждением.
Движение автотранспорта в районе аварии не затруднено.