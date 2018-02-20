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В Пензе в ДТП с перевернувшейся машиной никто не пострадал — ГИБДД

11:35 | 20.02.2018 | Происшествия

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. ДТП с участием автомобилей «Daewoo» и «Nissan», произошедшее на пересечении улиц Красной и Кураева в Пензе  утром во вторник, 20 февраля, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

В Пензе в ДТП с перевернувшейся машиной никто не пострадал — ГИБДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в 9.40 на улице Красной произошло столкновение автомобиля «Daewoo» под управлением мужчины 1986 года рождения и автомашины «Nissan», за рулем которой находился мужчина 1981 года рождения. После этого водитель автомобиля «Nissan» допустил опрокидывание транспортного средства», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что обстоятельства случившегося выясняются.

«По факту ДТП организована проверка», — сказали в отделе пропаганды.
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