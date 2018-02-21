В Пензе у «Коллажа» иномарка перелетела через тротуар в районе пешеходного перехода Происшествия

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Автомобиль «Lifan», водитель которого пытался уйти от столкновения вблизи регулируемого пешеходного перехода между магазинами «Лента» и «Коллаж» на проспекте Строителей в Пензе, перелетел через тротуар на участке, соединяющем две «зебры».

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По счастливой случайности пешеходов в этот момент там не было.

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, «Lifan» двигался со стороны центра города в направлении микрорайона Арбеково по второй полосе за автомобилем «Toyota».

По какой-то причине вовремя затормозить перед светофором водителю не удалось. Он стал уводить машину вправо, однако зацепил автомобиль «Toyota», перелетел через тротуар, выехал на объездную дорогу, позволяющую развернуться на проспекте Строителей, и остановился у столба.

При этом в салоне автомашины «Lifan» сработала подушка безопасности.

Информация о возможных пострадавших в ДТП в настоящее время уточняется.

Степень вины каждого из водителей предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.