В Богословке столкнулись легковой автомобиль и фура Происшествия

Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Столкновение автомобиля «Renault Logan» и грузовика «Mercedes-Benz» произошло в селе Богословка Пензенского района Пензенской области в воскресенье, 4 марта.

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Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, сигнал о ДТП поступил на пульт дежурного в 10.30.

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Для ликвидации последствий аварии, в результате которой имеется пострадавший, от ведомства привлекались четыре человека и одна единица техники.

Обстоятельства происшествия и степень вины каждого водителя предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в воскресенье, 4 марта, в Пензе и некоторых районах области наблюдаются сложные погодные условия — обильный снегопад с сильным ветром. Накануне сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах.