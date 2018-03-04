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В Богословке столкнулись легковой автомобиль и фура

13:44 | 04.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Столкновение автомобиля «Renault Logan» и грузовика «Mercedes-Benz» произошло в селе Богословка Пензенского района Пензенской области в воскресенье, 4 марта.

В Богословке столкнулись легковой автомобиль и фура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, сигнал о ДТП поступил на пульт дежурного в 10.30.

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Для ликвидации последствий аварии, в результате которой имеется пострадавший, от ведомства привлекались четыре человека и одна единица техники.

Обстоятельства происшествия и степень вины каждого водителя предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в воскресенье, 4 марта, в Пензе и некоторых районах области наблюдаются сложные погодные условия — обильный снегопад с сильным ветром. Накануне сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах.
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