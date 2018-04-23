В Пензенской области девушка-подросток погибла от удара током на железной дороге Происшествия

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели несовершеннолетней девушки 2002 года рождения от удара током на станции Колышлей Юго-Восточной железной дороги. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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«Установлено, что 22 апреля около 00.30 несовершеннолетняя уроженка Пензенской области поднялась на крышу вагона-зерновоза, находящегося в отстое железнодорожной станции Колышлей, где была травмирована электрическим током. Спустя несколько часов она, не приходя в сознание, скончалась от полученных травм в местной больнице», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что к настоящему времени следователь произвел осмотр места происшествия, опросил очевидцев и назначил необходимые экспертизы.