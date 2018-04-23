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В Пензенской области девушка-подросток погибла от удара током на железной дороге

12:25 | 23.04.2018 | Происшествия

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Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели несовершеннолетней девушки 2002 года рождения от удара током на станции Колышлей Юго-Восточной железной дороги. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В Пензенской области девушка-подросток погибла от удара током на железной дороге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что 22 апреля около 00.30 несовершеннолетняя уроженка Пензенской области поднялась на крышу вагона-зерновоза, находящегося в отстое железнодорожной станции Колышлей, где была травмирована электрическим током. Спустя несколько часов она, не приходя в сознание, скончалась от полученных травм в местной больнице», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что к настоящему времени следователь произвел осмотр места происшествия, опросил очевидцев и назначил необходимые экспертизы.

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