Проверка организована по факту ДТП вблизи Неверкино, где опрокинулась машина Происшествия

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП, произошедшего в Неверкинском районе Пензенской области рано утром в среду, 23 мая, в результате которого пострадал человек.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 4.00 на 9 км автодороги «Неверкино — Бигеево — граница области» водитель автомобиля «ВАЗ-111130» – мужчина 1947 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия он получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего выясняются.