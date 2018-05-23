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Проверка организована по факту ДТП вблизи Неверкино, где опрокинулась машина

12:53 | 23.05.2018 | Происшествия

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Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП, произошедшего в Неверкинском районе Пензенской области рано утром в среду, 23 мая, в результате которого пострадал человек.

Проверка организована по факту ДТП вблизи Неверкино, где опрокинулась машина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 4.00 на 9 км автодороги «Неверкино — Бигеево — граница области» водитель автомобиля «ВАЗ-111130» – мужчина 1947 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия он получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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