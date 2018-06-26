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В крупном ДТП под Пензой, по уточненным данным, участвовали восемь машин

11:29 | 26.06.2018 | Происшествия

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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Восемь транспортных средств, по уточненным данным, участвовали в крупном ДТП с четырьмя погибшими на 565 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области, а не семь, как сообщалось ранее.

В крупном ДТП под Пензой, по уточненным данным, участвовали восемь машин

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как пояснила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, на месте продолжает работу оперативная группа ведомства.

«Спасатели пензенского пожарно-спасательного центра и сотрудники 34-й пожарно-спасательной части деблокировали пострадавших и передали их медикам. Психологи оказывают адресную помощь пострадавшим», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что работы на месте трагического ДТП завершаются, однако пока участок федеральной трассы М5 перекрыт.

«Объезд организован через город Каменку», — сказала Анна Шупилова.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», массовое ДТП с участием двух грузовых автомашин произошло на федеральной трассе М5 «Урал» неподалеку от села Подгорного Мокшанского района Пензенской области примерно в 8.30 вторника, 26 июня.

В результате трагической аварии четыре человека погибли. Позднее стало известно, что в их числе — три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района.

Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в пензенскую горбольницу №6 имени Г.А. Захарьина.

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