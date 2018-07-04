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В пензенском сквере «45 меридиан» неизвестные в третий раз откололи плитку

10:46 | 04.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Неизвестные в третий раз откололи плитку на постаменте арт-объекта в центре сквера «45 меридиан», обустроенного на пересечении улиц Кулакова и Пушкина в Пензе около года назад. Об этом сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

В пензенском сквере «45 меридиан» неизвестные в третий раз откололи плитку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сделали нормальный сквер «45 меридиан» на месте помойки, но вандалы уже в третий раз откалывают на нем [постаменте арт-объекта] гранитную плитку. Спрашивается: зачем?» — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Председатель реготделения организации проиллюстрировал запись снимком, на котором видно, что у края площадки не хватает одной плитки.

В комментариях к сообщению Игорь Пантюшов пояснил, что строители уже дважды до этого восстанавливали целостность арт-объекта, однако качество работ оставляло желать лучшего.

«Написали в администрацию о проблеме уже в третий раз. Поставят. Но это уже стало каким-то детсадом», — добавил председатель реготделения РГО.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сквер «45 меридиан» был открыт на пересечении улиц Кулакова и Пушкина в Пензе накануне Дня России и Дня города, 11 июня.

Впервые он пострадал от действий хулиганов уже спустя сутки — там сломали лавочку и намусорили.

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