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Найдены трое туристов, перевернувшихся на катамаране в Хакассии

08:23 | 26.07.2018 | Происшествия

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Абакан, 26 июля 2018. PenzaNews. Мужчина и двое несовершеннолетних из перевернувшейся на катамаране туристической группы, в которую входили жители Москвы и Пензы, самостоятельно выбрались на автодорогу в Хакасии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

Найдены трое туристов, перевернувшихся на катамаране в Хакассии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Они самостоятельно смогли выйти на автодорогу «Абаза — Ак-Довурак» к абазинскому дорожно-строительному управлению. Состояние здоровья туристов удовлетворительное», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что местонахождение двух женщин из этой тургруппы остается неизвестным.

В МЧС уточнили, что в поисковой операции задействованы 11 спасателей, два плавсредства, два конных расчета и две единицы техники, еще четыре сотрудника ведомства организуют разведку с воздуха на вертолете Ми-8.

«Точка, где перевернулся катамаран с туристами, известна. Оттуда и начнется авиаразведка. У специалистов имеется связь с наземной группировкой, при необходимости в любой момент можно взять спасателей с земли и доставить к месту поисков», — добавили в управлении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» со ссылкой на главное управление МЧС России по Хакасии, на катамаране, который перевернулся на реке Она, передвигались шестеро туристов из Москвы и Пензы, в том числе двое несовершеннолетних. Одному из них удалось выбраться из воды и спустя два дня проинформировать экстренные службы о случившемся.

Тургруппа не была зарегистрирована у спасателей.

По факту опрокидывания катамарана организована доследственная проверка.

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