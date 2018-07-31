В Никольске вынесен приговор водителю «ГАЗели», сбившему пенсионерку у магазина Происшествия

Никольск, 31 июля 2018. PenzaNews. Мужчина 1961 года рождения, признанный судом виновным в совершении ДТП в Никольске Пензенской области, в результате которого погибла пенсионерка, приговорен 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав на год.

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«4 мая 2018 года, управляя автомобилем марки «ГАЗ-330210» на улице Ленина в Никольске, водитель после произведенной разгрузки товара в магазин при выезде на проезжую часть проявил невнимательность и задней частью машины наехал на 79-летнюю женщину на тротуаре у входа в это же здание», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, пенсионерка получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице.

«Мужчина вину признал полностью, добровольно возместил дочери пожилой женщины причиненный моральный ущерб, в связи с чем гражданский иск ею не заявлялся. Приговор вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.