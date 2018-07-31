EN
18:33:25 Вторник, 31 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Никольске вынесен приговор водителю «ГАЗели», сбившему пенсионерку у магазина

08:07 | 31.07.2018 | Происшествия

Печать

Никольск, 31 июля 2018. PenzaNews. Мужчина 1961 года рождения, признанный судом виновным в совершении ДТП в Никольске Пензенской области, в результате которого погибла пенсионерка, приговорен 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав на год.

В Никольске вынесен приговор водителю «ГАЗели», сбившему пенсионерку у магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«4 мая 2018 года, управляя автомобилем марки «ГАЗ-330210» на улице Ленина в Никольске, водитель после произведенной разгрузки товара в магазин при выезде на проезжую часть проявил невнимательность и задней частью машины наехал на 79-летнюю женщину на тротуаре у входа в это же здание», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, пенсионерка получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице.

«Мужчина вину признал полностью, добровольно возместил дочери пожилой женщины причиненный моральный ущерб, в связи с чем гражданский иск ею не заявлялся. Приговор вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Виктор Кувайцев потребовал приступить к сносу самостроя на улице Суворова в Пензе Пропавший в Пензенской области мальчик найден в лесу в 1 км от дома
Вблизи новой школы на Шуисте появится сквер Мошенники украли деньги с карты пензенского пенсионера, торговавшего на бирже
Россельхозбанк предоставил пензенским аграриям для приобретения техники 5 млрд. рублей Ирина Афремова завоевала «серебро» Спартакиады молодежи России в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама