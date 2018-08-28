Житель Пензы нашел пакет с гранатами на мусорной площадке Происшествия

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Житель Пензы добровольно сдал сотрудникам правоохранительных органов гранаты, найденные в пакете на одной из площадок для бытовых отходов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«В отдел полиции были вызваны сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области, которые осмотрели находку. Специалисты установили, что найденные предметы представляют собой два корпуса ручных наступательных гранат РГД-5 без запала. Также ими была подтверждена возможность безопасной перевозки данных предметов», — пояснили в управлении.

В ведомстве отметили, что боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

«По результатам проверки будет принято решение о выплате мужчине денежного вознаграждения за добровольную сдачу специальных боеприпасов», — пояснили в пресс-службе.