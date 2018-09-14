По факту исчезновения 17-летней девушки в Сердобском районе возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения 17-летней Марии Шляпиной, которая рано утром 3 сентября ушла из дома в Сердобском районе Пензенской области и не вернулась назад. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она отметила, что масштабные поисковые мероприятия в Пригородном и Сердобске, в лесополосе и дачных массивах, а также обследование дна реки Нечайки вблизи дома девушки, проведенное со спуском воды, не дали результата.

«В связи с отсутствием объективных данных, указывающих на намерение Марии Шляпиной беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении, принято решение о возбуждении уголовного дела и продолжении активных поисков пропавшей в его рамках. Отрабатываются все возможные версии ее безвестного исчезновения», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая напомнила приметы пропавшей: Марии Шляпиной на вид 17 лет, ее рост составляет 175–180 см, девушка худощавого телосложения, волосы каштановые, ниже плеч, была одета в темную спортивную кофту, темно-синие спортивные штаны и замшевые кроссовки такого же цвета.