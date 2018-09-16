На территории бывшего завода «ЗИФ» в Пензе потушен пожар Происшествия

Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Очевидцы сообщили о пожаре, произошедшем в одном из зданий на территории бывшего «Завода имени Фрунзе» на улице Ленина в Пензе в воскресенье, 16 сентября.

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Комментируя происшествие, начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова пояснила ИА «PenzaNews», что в 14.17 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на четвертом этаже неэксплуатируемого здания.

«В ликвидации последствий произошедшего принимали участие пять пожарных расчетов и 15 человек личного состава», — пояснила собеседница агентства.

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Она уточнила, что площадь пожара составила 100 кв. метров.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2007 года Арбитражный суд Самарской области признал ОАО «ЗИФ», зарегистрированное в городе Отрадном и находящееся на улице Ленина в Пензе, банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство.

В марте 2018 года Арбитражный суд Самарской области также признал банкротом ОАО «ЗИФ Плюс», представители которого в июне 2017 года заявили о рейдерском захвате предприятия и попытались проникнуть на территорию промышленной площадки на улице Ленина в Пензе в присутствии сотрудников полиции и Росгвардии.