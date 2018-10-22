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На ТЭЦ-1 в Пензе мужчина получил травмы, упав с высоты

12:57 | 22.10.2018 | Происшествия

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Промышленный альпинист получил травмы в результате падения на крышу здания на территории ТЭЦ-1 в Пензе.

На ТЭЦ-1 в Пензе мужчина получил травмы, упав с высоты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения, инцидент произошел вечером в минувшую субботу, 20 октября.

«В поисково-спасательную службу пензенского пожарно-спасательного центра поступило сообщение от технического директора ТЭЦ-1 о том, что при проведении высотных работ на крышу промышленного здания с высоты 6–7 метров упал промышленный альпинист», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что спасатели поднялись на крышу, уложили пострадавшего на носилки и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали вниз, где передали мужчину сотрудникам скорой помощи.

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