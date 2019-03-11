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ДТП в Спасском районе унесло жизнь мужчины

11:19 | 11.03.2019 | Происшествия

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины 1971 года рождения, управлявшего автомобилем «Chevrolet Niva», в результате ДТП, произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 10 марта.

ДТП в Спасском районе унесло жизнь мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 21.45 на 471 км произошло столкновение автомобиля «Chevrolet Niva» под управлением мужчины 1971 года рождения и автомашины «ГАЗ-3302-14», за рулем которой находился водитель 1991 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что от полученных травм водитель автомобиля «Chevrolet Niva» скончался на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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