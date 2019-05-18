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Смерть человека после происшествия в психбольнице Пензы повлекла возбуждение дела

11:10 | 18.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбуждено по факту смерти электромонтера ЗАО «Пензенская горэлектросеть», которого ударило током в областной психиатрической больнице имени К.Р. Евграфова.

Смерть человека после происшествия в психбольнице Пензы повлекла возбуждение дела. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 12 апреля электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» был допущен до работ на территории областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова без осуществления должного контроля за их проведением, без применения средств индивидуальной и коллективной защиты, к необесточенному источнику питания. В результате потерпевший получил поражение электричеством на производстве», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что мужчина умер на следующий день в одной из больниц Пензы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила собеседница агентства.

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