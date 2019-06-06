Предварительной причиной смертельного пожара в Пензе названо неосторожное курение Происшествия

Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, по предварительным данным, могло стать причиной возникновения пожара на улице Тульской в Пензе, который унес жизнь мужчины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 5 июня около 21.00 в доме на улице Тульской произошло возгорание. После ликвидации пожара в одной из жилых комнат на полу обнаружено тело хозяина дома 1963 года рождения. При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что по данному факту организована доследственная проверка.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — добавила она.