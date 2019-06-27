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В Пензенской области в ДТП с участием автовоза погибли два человека

15:15 | 27.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП с участием автовоза на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в четверг, 27 июня.

В Пензенской области в ДТП с участием автовоза погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 12.10 на 772 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение трех транспортных средств — автомобилей «Volkswagen», «МАЗ» и «Volvo», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что в результате аварии погибли водитель легкового автомобиля «Volkswagen» 1991 года рождения, а также мужчина 1964 года рождения, управлявший автомашиной «МАЗ».

«Водитель автомобиля «Volvo» доставлен в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.

В отделе пропаганды добавили, что по факту трагической аварии организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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