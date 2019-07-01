В Пензенской области трактор опрокинулся в водоем, водитель умер Происшествия

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Проверка организована в Вадинском районе Пензенской области по факту ДТП с участием трактора «МТЗ-82», водитель которого – мужчина 1980 года рождения скончался. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 30 июня в 4.00 в 200 метрах от дома №91 на улице Центральной в селе Каргалей водитель трактора «МТЗ-82» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства в водоем», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина скончался на месте происшествия, при этом точную причину его смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства трагического инцидента выясняются.