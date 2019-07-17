В Пензе бойцы Росгвардии помогли матери разыскать дочь, потерявшуюся рядом с рекой Происшествия

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии за 15 минут установили местонахождение малолетней девочки, которая пропала из поля зрения матери недалеко от реки Суры в Пензе.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, женщина позвонила в правоохранительные органы, после чего на место был направлен ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны в составе Ивана Фомина и Максима Каланина.

«Женщина рассказала им, что несколько дней назад приехала в Пензу из Ульяновска погостить к родителям. В день происшествия ее двухлетняя дочь играла во дворе частного дома с соседскими детьми. Женщина зашла в дом буквально на две минуты, а по возвращении ребенка уже не застала на месте. Сначала она попыталась найти дочь самостоятельно, но поиски не увенчались успехом, и она позвонила в полицию», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в первую очередь правоохранители решили осмотреть набережную Суры, которая находилась недалеко от места исчезновения девочки.

«Внимательно обследуя берег, спустя 15 минут патрульные подъехали к понтонному мосту. На берегу росгвардейцы заметили девочку, которая играла, бросая камешки в воду. Женщина тут же узнала в ней свою дочь. Ребенок был найден, жизни и здоровью девочки больше ничего не угрожало. Мать поблагодарила росгвардейцев за оперативность и помощь в поиске дочери», — сказали в управлении.