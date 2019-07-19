В Пензенской области при опрокидывании «ВАЗа» погиб пассажир Происшествия

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Пассажир автомобиля «ВАЗ-21102» – мужчина 1998 года рождения погиб в результате ДТП, произошедшего в Земетчинском районе Пензенской области.

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«Предварительно установлено, что 18 июля в 18.30 на 17 км автодороги «10-й Октябрь — Никитовка» водитель автомобиля «ВАЗ-21102» – мужчина 1990 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель и пассажир 1999 года рождения после случившегося были госпитализированы.

По факту происшествия организована проверка.

Обстоятельства ДТП выясняются.