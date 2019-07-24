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В Пензе окажут помощь жильцам сгоревшего восьмиквартирного дома

09:25 | 24.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Вся необходимая помощь будет оказана жильцам восьмиквартирного двухэтажного дома на улице Галетной в Пензе, где в ночь на среду, 24 июля, произошел пожар. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе окажут помощь жильцам сгоревшего восьмиквартирного дома

Фото: Penza-gorod.ru

«Благодаря совместной слаженной работе спасателей, пожарных и всех служб удалось остановить огонь, избежать еще более страшных последствий. Сделаем все возможное для помощи жителям. Пожар — это трагедия не только для пострадавших, но и для нас», — сказал мэр, который выехал на место происшествия вместе с главой администрации района Лидией Беляковой и представителями городских служб.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в доме прописаны 23 человека. На момент пожара в нем находились 14 жильцов, все были эвакуированы. Детей среди них не было.

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Для временного пребывания погорельцев предоставлено помещение в здании средней школы №60, расположенной поблизости. Решается вопрос о переселении граждан в маневренный фонд.

Пожар в деревянном двухэтажном восьмиквартирном жилом доме №36А на улице Галетной в Пензе произошел в ночь на среду, 24 июля.

Огонь полностью уничтожил кровлю на площади около 200 кв. метров. Выгорел второй этаж строения и частично первый. Повреждены все жилые помещения.

Никто из людей не пострадал.

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