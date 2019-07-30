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В ДТП около Чемодановки пострадали три человека

09:58 | 30.07.2019 | Происшествия

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Чемодановка, 30 июля 2019. PenzaNews. Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобилей «Hafei» и «Suzuki Grand Vitara» на 1 км автодороги «Чемодановка — Васильевка» в Бессоновском районе Пензенской области.

В ДТП около Чемодановки пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 29 июля в 15.40 произошло столкновение автомобиля «Hafei» под управлением мужчины 1976 года рождения и автомашины «Suzuki», за рулем которой был водитель 1961 года рождения. После этого «Hafei» съехал в кювет и опрокинулся», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что водителю автомобиля «Hafei» на месте была оказана медицинская помощь, госпитализация ему не потребовалась.

«Его пассажирки — женщина 1975 года рождения и девушка 2001 года рождения — были доставлены в больницу», — пояснили в отделе пропаганды.

В Госавтоинспекции добавили, что по данному факту проводится проверка.

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