В ДТП в Городищенском районе пострадали три человека, в том числе подросток Происшествия

Городище, 16 августа 2019. PenzaNews. Три человека, в том числе подросток, получили травмы различной степени в результате столкновения автомобилей «Skoda Octavia» и «Renault Duster» в Городищенском районе Пензенской области в минувший четверг, 15 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 4 км автодороги «Городище — Никольск» примерно в 16.30.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Renault» – мальчик 2005 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сказали в отделе пропаганды.

В Госавтоинспекции добавили, что также были травмированы водитель и пассажир автомобиля «Skoda» — женщина 1994 года рождения и мужчина 2000 года рождения, но им госпитализация не потребовалась.

По данному факту проводится проверка.